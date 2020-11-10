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Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2020 11:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 09.05'te attığı tweet sosyal medyada gündem oldu. 82 yıl önce bugün ebediyete intikal eden Atatürk'ü 'siyah maske' görseliyle anan Sağlık Bakanı Koca'ya bazı kullanıcılar tepki gösterirken, Bakan Koca'dan yeni bir paylaşım geldi.

Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Atatürk’ü anarken attığı tweet tartışmalara yol açtı. Bakan Koca, 82 yıl önce bugün ebediyete intikal eden Büyük Önder'i anmak için saat tam 09.05’te ‘siyah maske’ görselli bir paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medyadaki fotoğrafın altına şu satırları yazdı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz.

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Bakan Koca gelen tepkilerin ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca ,aynı ifadeleri kullandığı paylaşımda bu kez Atatürk'ün fotoğrafına yer verdi.

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