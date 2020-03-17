Sağlık Bakanı Koca'nın gazeteciye verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran Bakan Koca, toplantı sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

'KUSURA BAKMA KIZIM'

Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.

Koca'nın yanıtı sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı Bakan Koca'ya destek verdi.

İşte sosyal medyadaki o yorumlardan bazıları;



