Sağlık Bakanı Koca: Normal hayata bir adım daha yaklaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye genelinde dün uygulanan aşı sayısını paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." ifadelerini kullandı.

12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021



