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Sağlık Bakanı Koca: Normal hayata bir adım daha yaklaştık

13.06.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde toplam 449 bin 684 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, "Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Normal hayata bir adım daha yaklaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye genelinde dün uygulanan aşı sayısını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarını açıkladıSağlık Bakanlığı Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarını açıkladı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." ifadelerini kullandı.


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