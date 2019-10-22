Sağlık Bakanı Koca Nusaybin’de

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nusaybin Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Beraberinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile Nusaybin Devlet Hastanesi’ne gelen Sağlık Bakanı Koca, burada Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Devlet Hastanesi Baştabibi Dr. Mehmet Emin Ay ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel tarafından karşılandı. Daha sonra Devlet Hastanesi’ndeki acil servis ve müşahede odasını ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özellikle hastanede yatan yaralıları ziyaret etmek ve var olan eksiği varsa yerinde görüp gereğini yapma noktasında bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Koca, "Yaralarımızın ciddi bir sorunu olmadığını, hayati ve yaşamsal bir sorunlarının olmadığını genel olarak yapılan hizmetlerde herhangi bir eksiğin yaşanmadığını biliyorsunuz. Havan ve roketatar atılmış olmasına hatta hastaneler hedef alınmasına rağmen fedakar, gayretli sağlık çalışanlarımız özellikle zemin ve bodrum katlarda çalışmalarına devam ederek hizmeti asla kesintiye uğratmadan bu hizmeti verme noktasında bir gayret içerisinde oldular. Burada sağlık çalışanlarımıza fedakarlık, gayretli çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Genelde bizim gördüğümüz çalışanlarımızın özellikle daha önceden var olan kadroya ilave olarak 9 Ekim’deki operasyon sonrası 11 personel takviyesi yapmıştık. Ağırlıklı uzman hekim, pratisyen ve çalışan sağlık personelini olabildiğince eksiksiz bir şekilde kadroyu tamamlama içerisinde olduk. Bu anlamda yeterli hizmeti verip yerinde bir gayretle bu hizmeti 24 saat boyunca verildiğini müşahede ettik. Bu gece beşinci gün dolmak üzere, beşinci gün sonrası nasıl bir yaklaşım ve çaba içerisinde olunacağı ile ilgili biz olabilecek yaklaşıma göre tüm hazırlıklarımızı yapma gayreti içerisinde olduk" dedi.

Bir gazetecinin ’Kamışlı’ya kimyasal silah getirildi’ iddiası olduğunu ve eğer kimyasal silah atılsa önlemlerimiz var mı? sorusuna Bakan Koca, "Kimyasal önlemler anlamında yapabilecek önlemlerimiz var ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Bu anlamda tedbirlerimizi almış durumdayız. Gereken çabayı rahatlıkla yine sağlık personelimiz gösterdiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Operasyon sonrası nasıl bir sağlık hizmetleri sunulacağı sorularına da cevap veren Bakan Koca, her türlü tedbirin alındığını söyledi. Bakan Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Operasyondan sonra sağlık hizmetleri ile ilgili bir çalışmamız var. Özellikle Kamışlı olsun Telabyat veya Resulayn bölgesinde olsun orada yapabileceklerimizin altyapısını, hazırlığı yaptık. Bununla ilgili bu geceden sonra ne yapacağımız daha netleşecek. Yani kolay hizmet verebileceğimiz yerlerden bir tanesi Kamışlı buraya çok yakın olduğu için burada bir takım istasyonlar oluşturarak hızlı, özellikle bu modern yapısıyla, teknik altyapısı güçlü olan hastane ile bu hizmetleri devam ettirmek mümkündür."

Sağlık Bakanı Koca incelemelerinin ardından Nusaybin’den ayrıldı.

