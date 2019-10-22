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Sağlık Bakanı Koca, Nusaybin'de incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nusaybin Devlet Hastanesini ziyaret etti, sağlık çalışanları ve hastalarla görüştü - Bakan Koca: - "9 Ekim'deki harekat sonrası yoğun bir personel takviyesi yapılmıştır. Olabildiğince eksiksiz bir şekilde kadroyu tamamlama içinde olduk" - (Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere yönelik saldırıları) Hastaneler de hedef alınmasına rağmen fedakar sağlık çalışanlarımız zemin ve bodrum katlarda çalışmalarına devam ederek, bu hizmeti verme noktasında bir gayret içinde oldular. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum"

MARDİN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgeye yoğun bir sağlık personeli takviyesi yapıldığını belirterek, "Olabildiğince eksiksiz bir şekilde kadroyu tamamlama içinde olduk." dedi.

Bakan Koca, Vali Mustafa Yaman ile Mardin'in Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

Nusaybin Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Koca, sağlık personeli ve hastalarla görüştü.

Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'de işgal ettiği bölgelerden 300'ü aşkın havan ve roketatarla gerçekleştirdikleri 11 kişinin şehit olduğu saldırılarda 59 kişinin yaralandığını hatırlattı.

"Yaralılarımızın ciddi bir sorunun olmadığını, genel olarak yapılan hizmetlerde herhangi bir eksikliğin yaşanamadığını biliyorsunuz." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaneler de hedef alınmasına rağmen fedakar sağlık çalışanlarımız zemin ve bodrum katlarda çalışmalarına devam ederek, bu hizmeti verme noktasında bir gayret içinde oldular. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum."

Hastaneye personel takviyesi yaptıklarına değinen Koca, "9 Ekim'deki harekat sonrası yoğun bir personel takviyesi yapılmıştır. Olabildiğince eksiksiz bir şekilde kadroyu tamamlama içinde olduk." diye konuştu.

Koca, hastanede 24 saat boyunca hizmet verildiğine işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte de biliyorsunuz, bu gece 5. gün dolmak üzere. 5. gün sonrası yaklaşımlara göre bütün hazırlıklarımızı yine yapma gayreti içinde oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Kimyasal silaha karşı herhangi bir tedbiriniz var mı?" sorusu üzerine Koca, "Önlemeler anlamında yapabileceklerimizle ilgili tedbirlerimiz var ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bu anlamda tedbirlerimizi almış durumdayız. Gereken yaklaşım ve çabayı yine sağlık personelimizle göstereceğimizi söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, oluşturulacak güvenli bölgedeki alt yapı ve sağlık tesislerinin kurulmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili bir çalışmamız var. Özellikle Kamışlı olsun, Telabyad ve Resulayn bölgesinde yapabileceklerimizin bir alt yapı hazırlığı var. Bununla ilgili bu geceden sonra ne yapacağımızı daha net planlamak mümkün olabilir. En kolay hizmet verebileceğimiz yerlerden biri Kamışlı. Buraya yakın olduğu için orada birtakım istasyonları oluşturarak hızla, özellikle modern yapısı, teknik alt yapısı güçlü hastaneyle o hizmeti devam ettirmek mümkün olabilir."

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