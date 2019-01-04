Sağlık Bakanı Koca, öğrencilik ve hekimlik yıllarını anlattı

İhtisasını Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda yaptığını anlatan Koca, uzun süre çeşitli sağlık kuruluşlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulunduğunu söyledi. Ailelerin genellikle çocuklarının doktor olması gibi bir hayali olduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti:

Konya'da dünyaya geldiğini, ilk ve orta öğrenimini de burada tamamladığını belirten Koca, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdiğini söyledi. İşletme okumak istemesine rağmen, ailesinin tıp fakültesinden yana olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Ailemin isteğini kırmayarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettim.” dedi.

"Hepimiz çevrenin etkisiyle yönlendiriliyoruz. Annem, babam ve çevremdekiler de benim tıp fakültesine girmemi istedi. İnsanlara faydalı olmayı isteyen bir yapıya sahibim. Çevrenin de etkisi vardı. Ben aslında işletme okumak istiyordum. O dönem çok yüksek puan da almıştım. Boğaziçi Üniversitesine gitmeyi çok istemiştim. Dereceyle girdiğim bir dönemdi. Çevrenin de etkisiyle tıp fakültesini tercih ettim. Hatta tıpta okuduğum ilk iki yıl da gerçekten zorlandım. Şimdi ise iyi ki tercih etmişim ve hekim olmuşum diyorum."

- "Sabaha kadar yenidoğanların başında beklerdim"

Bakan Koca, tıp fakültesinde okuduğu dönemde ilk yıllar zorlansa da hekim olmaktan, özellikle çocuk hekimi olmaktan her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Cerrahpaşa'da ihtisas yaptığım dönemde en çok etkilediğim ve unutamadığım anlar da yenidoğanlarla geçen zamanlardı. İhtisasımın son aylarında yenidoğan yoğun bakım ünitesi de yeni kurulmaya başlamıştı. Ben de o dönemde asistan temsilcisi olarak yenidoğan yoğun bakımın kuruluşunda aktif yer aldım. Yenidoğan bebekler 500 gram, 900 gram bebeklerdi... Birçok gün sabahlara kadar başlarında beklediğimi hatırlıyorum. Gece saat kaç olursa olsun entübasyon için hastaneye geldiğim olmuştur. Şimdi ise o erken doğan prematüre bebeklerin üniversiteye girdiklerini, öğrenci olduklarını görmek beni ziyadesiyle memnun ediyor."