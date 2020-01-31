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Sağlık Bakanı Koca: "Okullar açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşacağız."
Sağlık Bakanı Koca: "Okullar açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşacağız."
SAĞLIK
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31.01.2020 10:28 |
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Sağlık Bakanı Koca: "Okullar açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşacağız."
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