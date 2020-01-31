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  4. Sağlık Bakanı Koca: "Okullar açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşacağız."

Sağlık Bakanı Koca: "Okullar açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşacağız."

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca: "Okullar açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşacağız."


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