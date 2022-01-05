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Sağlık Bakanı Koca: Omicron yayılıyor, son 24 saatte 173 ölü

05.01.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 173 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca dün de kalabalık illerdeki yeni Covid-19 vakalarında Omicron varyantı oranının yüzde 10 geçtiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı Koca: Omicron yayılıyor, son 24 saatte 173 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 173 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Omicron varyantının Türkiye'de de yayılmaya devam ettiğini belirten Koca Twitter'dan yaptığı duyuruda "önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz" yazdı.

Bakan Koca dün de, kalabalık illerdeki yeni Covid-19 vakalarında Omicron varyantı oranının yüzde 10'u geçtiğini söylemişti.

Koca hangi illerin "kalabalık il" sınıfında olduğunu ve Türkiye genelindeki Omicron oranını ise paylaşmadı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, Omicron nedeniyle ek bir kişisel tedbir gerekmediğini ifade etti ve ekledi:

"Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız."

Koca, Omicron nedeniyle hatırlatma dozunun öneminin arttığını söyledi ve aşılarının üzerinden üç aydan fazla süre geçenleri aşı yaptırmaya davet etti.

Türkiye'de bu ay, Covid aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirilmişti.

15 Aralık'taki Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Koca, yayılmakta olan Omicron varyantının daha kolay bulaştığını ve bundan korunmak için hatırlatma dozlarını daha erkene çektiklerini söylemişti.

İsteyen Pfizer/BioNTech, isteyen de Sinovac aşısı yaptırabiliyor.

Omicron varyantına karşı iki doz Pfizer aşısının etkinliği, ilk belirlemelere göre yüzde 30 ile 40 arasında.

Bu, koronavirüsün ilk versiyonundaki yüzde 90'ın üzerindeki etkinlik oranından çok düşük.

Fakat bilim insanları üçüncü doz aşılama ile bu oranın yüzde 70 civarına çekilebileceğini aktarıyor.

BioNTech kurucularından Uğur Şahin de ülkelere ikinci dozdan üç ay sonra hatırlatma dozu yapmalarını tavsiye etti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, bazı yoksul ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü henüz tek doz aşı yaptıramamışken gelişmiş ülkelerde üçüncü doz aşılamaya başlanmasının yanlış bir öncelik olduğunu duyurdu.

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