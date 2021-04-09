Sağlık Bakanı Koca: Önlemleri gevşettik maalesef

Koca, en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada "Önlemleri gevşettik maalesef" dedi.

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı mülakata yer verdi. Hakan, "Bu gidiş nereye?" diye sorduğunu ve Koca'nın da yanıt olarak "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef" dediğini yazdı.

"Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak… Beraberinde de hareketliliği azaltmak..." diyen Koca "Önce tedbir, sonra aşı' ya da 'önce aşı, sonra tedbir' değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok" diye konuştu.

"Hedefimiz temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak"

Mayıs, en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamayı hedeflediğini belirten Koca "İkinci hedefimiz ise şu: Temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz" diye konuştu.