Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına yeniden başlanmasını düşünmediklerini söyledi. Koca, Bilim Kurulu'nun İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takılmasının zorunlu olmasını önerdiğini söyledi. Sağlık Bakanı, koronavirüs vaka sayısına göre ölüm oranının en yüksek olduğu ilin Gümüşhane, en düşük ilin ise Kilis olduğunu açıkladı. Fahrettin Koca, son dönemde vaka ve yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki artışa ilişkin "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde" dedi. "Haziran ayında başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzımıza dönüş olmadığını ısrarla vurguladım" diye konuşan Koca, 17 17 Haziran'daki vaka sayısını 1429, can kaybı sayısını ise 19 olarak açıkladı. Bakan Koca, son günlerde dalgalanmaların seyrinin bölgelere ve illere göre farklılık gösterdiğini söyledi. Koca'nın yaptığı açıklamaya göre koronavirüs vaka sayısına göre ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük il ise yüzde 0,33 ile Kilis.

Ankara ve İstanbul'la ilgili son veriler Bakan Koca, başkent Ankara'da son bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 127 olduğunu açıkladı. Koca bu sayının son bir haftada 155, son üç günde ise 177 olduğunu söyledi. Koca, İstanbul için ise bu rakamların sırasıyla 653, 620 ve 616 olduğunu belirtti. Koca, hastaların durumunun gidişatıyla ilgili değişimi de şu şekilde açıkladı: "İlk günlerde hastalarımız 20 günün üzerinde hastanelerde kalırken şimdi bu süre 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda kalma süresi 18,9 günden 2,7 güne indi. Daha az oranda hasta entübe edilir yani solunum cihazına bağlanır oldu. Entübasyonda kalma süresi 1 günden 2,6 güne çıktı ama entübe edilenlerin vefat etme oranı önemli oranda düştü." Bakan Koca, "Virüsün etkisinde bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var" dedi. 18 yaş altı gençlerde vaka sayısında bir artış olmadığını söyleyen Koca, "Yaş aralığının yukarı doğru çıktığını söyleyebilirim. Büyüklerimizin bu anlamda hassas olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, kronik hastalığı olan büyüklerimiz için de ifade ediyorum. Çıkmaları gerekiyorsa maskesiz çıkmamaları gerektiğinin altını çiziyorum" diye konuştu.