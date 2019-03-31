Sağlık Bakanı Koca oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Fahrettin Koca ve eşi Hale Koca, oy kullanmak için geldikleri Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda "3299" numaralı sandıkta oy verdi.

Koca, okul çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Sağlık Bakanlığının oy kullanması gereken hastalarla ilgili planlamaları yaptığına değinen Koca, "Ocak ayında yatağına bağımlı hastalarımızın da seyyar sandıklarda oy kullanmasını sağlayan bir genelge yayımlamıştık. E-rapor düzenlemesiyle toplam 50 bin kişiye yakın e-rapor verildi. 24 Haziran'da raporunu almış olan vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin de raporlarının geçerli olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Bugüne ilişkin de Koca, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesini sağlamak üzere 27 bin sağlık personelimiz, şu an aktif görevinin başında hizmet vermektedir. Bugüne özel, 2 bin 751 olan istasyon sayımıza 418 acil istasyon ilavesi sağlayarak eksiksiz hizmeti sağlamak istedik."

Bakan Koca, hastanelerdeki ve evde bakım hizmeti alan hastaların da oy kullanmaları için geçen hafta bir genelge yayımlandığını hatırlatarak, "Bununla ilgili hem hastanelerimizden hem evde bakım hizmeti alan seçmenlerin 112 ambulanslarımız ve hasta bakım araçlarımızla oy kullanmaları sağlanmış olacak. Bu çerçevede de 7 bin çalışanımız aktif görevlendirildi." dedi.

