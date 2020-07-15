HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca paylaştı! 15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan görüntü

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! 15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir görüntü paylaşarak, ‘15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi’ dedi.

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! 15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan görüntü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı.

Koca, '15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz' ifadesini kullandı.

Görüntülerde elinde sedye üzerindeki yaralının emindeki bayrağı bırakmadığı görülüyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma programında önemli mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma programında önemli mesajlar
627 emniyet müdürünün yerleri değişti627 emniyet müdürünün yerleri değişti

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Diğer Haberler
Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı

İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı

Ayasofya'da tarihi an! Tabelalar kaldırıldı

Ayasofya'da tarihi an! Tabelalar kaldırıldı

2020 BİM kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları kaç para? Canlı koç, büyükbaş hisse fiyatları

2020 BİM kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları kaç para?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma programında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma programında önemli mesajlar

A101 2020 kurbanlık büyükbaş dana ve küçükbaş koç fiyatları kaç para?

A10 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

Beştepe ve TBMM'de 15 Temmuz şehitleri için tören

Beştepe ve TBMM'de 15 Temmuz şehitleri için tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.