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Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Hayat bir kez daha kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 07:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nde değerlendirme toplantısına katıldı.

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Hayat bir kez daha kazandı

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "112 Acil Komuta Merkezi'nde yaptığımız toplantıda, afet süreci yönetiminde görev alan çalışma arkadaşlarımızla durumu değerlendirdik. Depremin üzerinden yaklaşık 35 saat geçti. Şu an yapılabilecek her şey için ihtiyaçları belirleyip, eylem planları üzerine istişarelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

'HAYAT BİR KEZ DAHA KAZANDI'

Bakan Koca ayrıca, enkazdan 70 yaşındaki bir depremzedenin sağ kurtarıldığını açıkladı. Bakan Koca, "Hayat bir kez daha kazandı. Bu gece 01.00 sularında, depremden tam 34 saat sonra, 70 yaşındaki Ahmet amcamız, UMKE ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Geçmiş olsun Ahmet amca. Bizi mutlu eden sözün için de teşekkür ederiz; umudumu hiç kaybetmedim” paylaşımında bulundu.

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(İHA)

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