Sağlık Bakanı Koca: Pazartesi sabahı 6,5 milyon doz Covid-19 aşısı daha Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek CoronVac aşılarının 6,5 milyon dozunun daha Pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1353294936490340352?s=20

Türkiye'de şimdiye kadar 1 milyon 238 bin kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekiler ile 90 yaş üzerindekilere yapılan aşı, geçtiğimiz haftadan itibaren 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanlarına da uygulanmaya başlandı.

Türkiye Çin'den gelecek CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Aşılar, farklı zamanlarda partiler halinde ülkeye ulaştırılacak.