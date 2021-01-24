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Sağlık Bakanı Koca: Pazartesi sabahı 6,5 milyon doz Covid-19 aşısı daha Türkiye'de olacak

24.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca: Pazartesi sabahı 6,5 milyon doz Covid-19 aşısı daha Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek CoronVac aşılarının 6,5 milyon dozunun daha Pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek CoronVac aşılarının 6,5 milyon dozunun daha Pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1353294936490340352?s=20

Türkiye'de şimdiye kadar 1 milyon 238 bin kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekiler ile 90 yaş üzerindekilere yapılan aşı, geçtiğimiz haftadan itibaren 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanlarına da uygulanmaya başlandı.

Türkiye Çin'den gelecek CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Aşılar, farklı zamanlarda partiler halinde ülkeye ulaştırılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Bilim Kurulu, aşının etkinlik oranının yüzde 91,25 olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, aşının Brezilya'da yapılan denemelerinde daha düşük bir etkinlik düzeyinin tespit edilmesi soru işaretlerine neden olmuştu.

Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Endonezya, Singapur, Şili ve Tayland da CoronaVac aşısından satın alan diğer ülkeler.

Aşının özellikle Brezilya'daki sonuçları tartışma yarattı.

Brezilya'da denemeleri yürüten Butantan Enstitüsü aşının etki oranının; orta ve ağır vakalarda yüzde 100, tedavi gerektiren hafif vakalarda ise yüzde 78 olduğunu açıkladı. Ancak, aşıdan sonra hastalığı çok hafif ve ayakta geçirenler de eklendiğinde aşının genel etkinlik oranı yüzde 50,8'e düşüyor.

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