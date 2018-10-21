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Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof.

Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi. Görüşmede yerli ilaç ve tıbbi cihaz, teknoloji transferi, sağlık turizmi, şehir hastaneleri, mükemmeliyet merkezleri ve göçmenlere yönelik eğitimler ele alındı.
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Bakan Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz'ü Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Sağlık turizmine büyük önem verdiklerini belirten Bakan Koca, Türk sağlığını dünyada marka haline getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bakan Koca, sağlık turizmine ilişkin faaliyetleri koordine etmek üzere ilgili kanunla USHAŞ’ın (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) kurulduğunu belirterek, devletler arası anlaşmalarla ve sigorta şirketleriyle işbirliği içinde sağlık turizminin kapsamının genişletileceğini ifade etti.
'TÜRKİYE'NİN BAŞARISI DAHA İYİ TANITILMALI'
Prof. Dr. Mehmet Öz ise Türkiye’de son derece kaliteli ve ucuz sağlık hizmeti verildiğini vurgulayarak, "Sağlık turizminde uzmanlık alanları kendi içinde daha güçlü şekilde örgütlenmeli. Türkiye’nin kanser tedavisi, kalp ve beyin cerrahisi, nöroloji, çocuk sağlığı gibi alanlardaki başarısı, yurt dışında daha iyi tanıtılmalı" dedi.
Sağlık Bakanı Koca da, Türkiye'nin ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz konusunda dışa bağımlılıktan bir an önce kurtulması gerektiğini ve bu konunun hükümetin en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin özellikle ilaç üretimi konusunda geldiği noktanın dünyanın gerisinde olmadığını belirten Bakan Koca, yabancı firmaların tekellerinin kırılabilmesi için yerli firmalara mümkün olan tüm desteğin verileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Öz, Türkiye'deki hastanelerin bilimsel çalışmalar ve tanıtım için yurt dışındaki büyük hastanelerle daha sıkı akademik işbirlikleri kurması gerektiğini belirterek, Suriyeli göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarını karşılayan personele eğitim verilmesi konusundaki projelerini aktardı.
Görüşmede ayrıca e-ihale (sağlık market) sistemi, şehir hastaneleri ve mükemmeliyet merkezleriyle ilgili son gelişmeler de ele alındı.

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Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldiSağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi

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