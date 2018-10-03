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Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.


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