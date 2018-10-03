Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!
Cinayet anını kameraya çekti!
Financial Times yazarı David Gardner: Türkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seçimler bekliyor
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!
Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı
ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti
Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!
'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası
Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Okuyucu Yorumları 0 yorum