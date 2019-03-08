"Sağlıkta şiddet duymak istemediğimiz konu" "Sağlıkta şiddet maalesef son dönemde gündemde olan ve bizim asla hiçbir şekilde duymak istemediğimiz bir konu" diyen Bakan Koca, "Kutsal bildiğimiz bu mesleği icra eden sağlık çalışanlarımıza şiddetin tasvip edilebilirliği mümkün olmaz. Bu çerçevede bakanlığımın ilk aylarında bu konuyla fazla eğildim ve özellikle sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa çalışması oldu. Bu yasayla ilgili de geçen 10 gün kadar önce İçişleri Bakanlığımızın da bir genelgesi yayınlandı. Yani bundan sonra kanun çerçevesinde uygulamanın nasıl olabilirliği ile ilgili bir düzenleme. Yani bu çerçevede olan düzenlemede şikayete konu olmadan failin yakalanması ve bir kamu davası gibi görülerek failin yakalanması ve kolluk kuvvetlerince serbest bırakılmayıp, dosyanın savcılık ve başsavcılıkta tekemmül ettikten sonra eğer tutuklanmaysa tutuklanma, serbest bırakılmaysa serbest bırakılmanın ancak o zaman mümkün olabileceğini belirten bir genelge. Ayrıca özellikle ifadelerinin de yerinde alınmasıyla ilgili yani sağlık çalışanın ifadesinin hastanede alınmasıyla ilgili de bir düzenleme" dedi.

"Ceza kanununda rahatlatıcı düzenleme yapılmalı"

Şiddet olayının asayişle çözülebileceğine inanmadığının da altını çizen Bakan Koca, "Bu çerçevede şiddet eylem planı çerçevesinde bir çalışmamız var. Burada özellikle geçen ay sağlık çalışanlarımızın güvenliği ile ilgili bir çalışma yapıldı ve kitapçık dağıtıldı. Bunun dışında hastalarımızın da yerinde bu konuyla ilgili değerlendirmek yapmak üzere bu konuyla ilgili birimler oluşturuldu. Ayrıca bu şiddeti doğuran sebeplere de yönelmek gerektiğini, bu çerçevede özellikle hasta yoğunluğu, iş yükü, fiziki şartlar dahil olmak üzere bir çalışma içindeyiz. Bununla ilgili imkanlarımız ölçüsünde bu iş yükünü azaltmak noktasında bir çalışma olacak önümüzdeki bir ay içerisinde. Bunun dışında ben sadece sağlıkta şiddetin değil, genelde de şiddetin ve gaspın ve hırsızlık dahil olmak üzere ceza kanununda bir takım kamu vicdanını rahatlatıcı düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan Koca açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hedefte biz yapılması gerekenin özellikle sağlık hizmetinin verildiği ortamda hasta ve hekim güvenliğini sağlamak bizim için hedef oluyor olacak. Bu çerçevede hem hekim hasta iletişimini hem de sağlık okur yazarlığını hem de fiziki ve iş yükü dahil olmak üzere bir takım doğuran sebeplerin üzerine de eğilmek noktasında bir kararlılığımız olacak."

Bakan Koca esnaf ziyareti gerçekleştirip ambulans teslim programına katıldı.

Edirne Valiliğini ziyaretinin ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı’nda basına kapalı olarak düzenlenen programa katılan Bakan Koca ardından Saraçlar Caddesi’nde kısa bir esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve ambulans teslim programına katıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne alınan 4 yeni ambulansın teslimini gerçekleştiren Bakan Koca, cuma namazını ise Edirne Selimiye Camii’nde kıldı.

