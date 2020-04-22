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Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrolümüz altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 21:27 | Son Güncelleme

Günlük koronavirüs verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, günlük koronavirüs verilerini açıkladı. 22 Nisan Çarşamba günü itibariyle vaka sayısı 3 bin 83 artarak 98 bin 674’e yükseldi. COVID-19 nedeni ile bugün 117 kişi hayatı kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 376’ya çıktı.

Hasta sayısında önceki günlere oranla düşüş gözlendiğini belirten Bakan Koca, verilere ilişkin, "Elimizdeki veriler, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" diye konuştu ve "Tedbirleri uygularsak ölüm oranı, yeni vaka sayısı düşer" yorumunda bulundu.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'inin 60 yaşından küçük, hiçbir hastalığı olmayan kişiler olduğuna dikkat çeken Bakan "Kimse, bu hastalık bana bir şey yapmaz dememelidir" uyarısında bulundu.

Türkiye’nin en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biri olduğunu kaydeden Bakan Koca, bayram sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmenin tedbirleri sıkı uygulamaya bağlı olduğunu kaydetti.

"DSÖ’ye verileri şeffaf bir şekilde verdik"

İstanbul'da son yılların ortalamasının üzerinde ek ölüm olduğuna ilişkin New York Times haberi ile ilgili olarak sorulan bir soruya Bakan "Türkiye karşıtlığı ile hazırlanmış haber" yorumunda bulundu. Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün PCR testi yapabilen ülkeler için tek kod önermeye devam ettiğini, PCR testi yapamayan ülkeler için ise ikinci bir kod önerildiğini kaydetti. Bakan "Bugüne kadar bütün bilgileri, şeffaf bir şekilde DSÖ’ye istediği şekilde verdik" diye konuştu.

DW / BD, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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