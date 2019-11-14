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Sağlık Bakanı Koca: “SBÜ, Afganistan, Filistin, Pakistan, Lübnan gibi ülkelerde de eğitim faaliyetlerine başlayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin insanlığa hizmet için Somali, Sudan ve Filipinler’de çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Önümüzdeki günlerde Afganistan, Filistin, Pakistan, Lübnan gibi ülkelerde de eğitim faaliyetlerine başlayarak, faaliyet alanına yeni coğrafyalar ekleyecektir” dedi.Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen beyaz önlük giyme törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin insanlığa hizmet için Somali, Sudan ve Filipinler’de çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Önümüzdeki günlerde Afganistan, Filistin, Pakistan, Lübnan gibi ülkelerde de eğitim faaliyetlerine başlayarak, faaliyet alanına yeni coğrafyalar ekleyecektir” dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen beyaz önlük giyme törenine katıldı. Bakan Koca, törende Türk tarihinin tıbbiye konusunda iftihar edilecek örneklerle dolu olduğuna işaret ederek, Türk İslam medeniyeti, vakıfları, imarethaneleri, şifahaneleri ve tıp medreselerinin bugün bile gıpta ile karşılanan miraslar olduğunu belirtti. Bugünün Tıp Bayramı olarak kutlandığını hatırlatan Koca, “Günümüzde sağlık eğitimimizdeki yerleri tartışmasız olan İstanbul, Cerrahpaşa, Gülhane Tıp Fakültelerine Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kaynaklık etmiştir. Bu müesseseyle var olan eğitim kadroları, hocaların hocaları, bu ülkede çağdaş tıbbın ve çağdaş üniversitelerin tohumlarını ekmişlerdir. Ülkemizde 90’ı aşkın devlet ve vakıf üniversitesindeki tıp fakülteleri işte bu nüveden gelişmiştir” diye konuştu.
Üniversitelere önem verdiklerini vurgulayan Koca, üniversitelerin sadece birer eğitim kurumu değil, milletin kültür merkezleri olduğunu kaydetti. Salonda bulunan öğrencilere hitap eden Koca, “Bu sıralarda elde ettiğimiz kazanımlar hayat boyunca davranışlarımızı şekillendiren, başarı potansiyelimizi belgeleyen imzalar gibidir. Üniversiteye girişte sağlık mesleklerini tercih etmek, hem fedakarlığa talip olmayı gerektirir hem de başarıyı zorunlu kılar. Ülkemizde milyonlarca kişiyi geride bırakarak zirveye tırmanmanız gerekir. Tıbbiyeli olmak, sağlık meslek mensubu olmak bir ayrıcalıktır. Ne var ki üstlendiğiniz sorumluluk da o denli ağırdır” şeklinde konuştu.
Sağlık hizmetinin insan odaklı olduğunu aktaran Koca, “Doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık ister. ’Tıbbın insan odaklı bir bilim, hekimliğin de insanlığa adanmış bir sanat olduğu’ gerçeğini göz ardı edemeyiz. Etmemeliyiz. Sağlık talebine muhtaç olan insanın beklentisi tüm bilimsel ve teknolojik desteklerden önce kendine güven veren bir güler yüzdür. Üzerimizde taşıdığımız mesleki üniformalarınızın güven duyulmanın bir nişanesi olduğunu unutmayınız” ifadelerini kullandı.
Bugün Mekteb-i Tıbbiye’nin 116’ncı, onun mirasçısı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 4’üncü yaşının kutlandığını söyleyen Koca, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi ülkemizin dört bir yanında milletimize sağlık hizmeti verecek gençlerimizin yetiştirilmesinde çok istisnai bir görev üstlenmiştir. Üniversite, taşıdığı misyonu sadece ülkemiz sınırları içinde tutmamış, insanlığa hizmet için Somali, Sudan ve Filipinler’e genişletmiştir. Önümüzdeki günlerde Afganistan, Filistin, Pakistan, Lübnan gibi ülkelerde de eğitim faaliyetlerine başlayarak, faaliyet alanına yeni coğrafyalar ekleyecektir. Bu üniversite, ihtiyaç altında olup yüzünü ülkemize dönmüş ülkelere uzanan iyilik elidir. Tarih ve gönül bağımız olan coğrafyadaki sesimizdir” dedi.

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