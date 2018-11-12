HABER

Sağlık Bakanı Koca: "SMA hastalığı tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme aldık, ilaç temini için süreci başlattık."

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca: "SMA hastalığı tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme aldık, ilaç temini için süreci başlattık."


PARTNERÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınızÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınız
Kadınlarda akciğer kanserinde ciddi artışKadınlarda akciğer kanserinde ciddi artış
Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir

Mesanesinden çıkanlara inanamayacaksınız! Sizin de başınıza gelebilir

Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Uzmanlar uyarıyor: Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet tedavisi nasıl olur? Diyabetle baş etmek için neler yapılmalı?

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Diyabet hastalarına müjde! İnsülin iğnesi tarih oluyor

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Periferik arter hastalığı nedir? Periferik arter hastalığı belirtileri nelerdir? Periferik arter hastalığı neden olur? Periferik arter hastalığı tedavisi

Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

Ölümsüzlüğün iksiri kök hücre tedavisi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.