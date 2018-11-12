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Sağlık Bakanı Koca: SMA Tip-2 ve Tip-3 için bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Dr.

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, SMA Tip-2 ve Tip-3 için bireysel hasta başvurularının işleme alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de uygulanan sağlık güvencesinin sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır. Bilindiği üzere SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındadır. Sağlık Bakanlığı olarak SMA Tip-2 ve Tip-3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz; ilgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu konuda Bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde, söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız."

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