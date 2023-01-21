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Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan duyurdu! MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yükseldi

21.01.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranının yüzde 86,2'ye çıktığını belirtti. Bakan Koca, randevularına ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan duyurdu! MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yükseldi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili paylaşımda bulundu. MHRS'nin randevu kapasitesinde büyük artış yaşandığını aktaran Koca, "9-13 Ocak 2023 haftasında açılan muayene kapasite sayısı 5 milyon 210 bin 874 olarak gerçekleşti. Pandemi öncesi dönemde 3 milyon 362 bin 425 olan bu sayı yüzde 55 artış göstermiş oldu. Size bu haberin daha da iyisini vermeye çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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'RANDEVU KONUSUNA CİDDİYETLE YAKLAŞAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Bakan Koca, sistem üzerinden alınan randevulara gitme oranlarıyla ilgili de şu bilgilere yer verdi:

"MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı yüzde 86,2'ye çıktı. Randevu konusuna ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkür ediyoruz. Muayene edilen toplam hasta sayısı içinde MHRS randevusu ile gelenlerin oranı yüzde 51. Hastalarımızın yüzde 49'una ise randevusuz bakılıyor."

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Fahrettin Koca hastane randevu

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