Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan duyurdu! "Tıpta uzmanlık kurulu açıklandı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimini Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta almakta olan arkadaşlarımızdan Olağanüstü Hal süresi içinde başvuranlar, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebilecek. Ayrıntılı bilgi için: pbs.saglik.gov.tr" ifadelerini kullandı.

TIPTA UZMANLIK KURULU AÇIKLADI. Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimini Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta almakta olan arkadaşlarımızdan Olağanüstü Hal süresi içinde başvuranlar, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme https://t.co/DpxbMvUolS… https://t.co/5nIRTG0e5p March 19, 2023



