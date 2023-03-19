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  4. Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan duyurdu! "Tıpta uzmanlık kurulu açıklandı"

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan duyurdu! "Tıpta uzmanlık kurulu açıklandı"

19.03.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tıpta uzmanlık kurulu açıklandı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan duyurdu! "Tıpta uzmanlık kurulu açıklandı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimini Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta almakta olan arkadaşlarımızdan Olağanüstü Hal süresi içinde başvuranlar, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebilecek. Ayrıntılı bilgi için: pbs.saglik.gov.tr" ifadelerini kullandı.


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