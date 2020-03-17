Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlere uyulduğu takdirde hastalığın yayılımının kontrol altına alınabileceğini belirtti.
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kovid-19'a yönelik açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." ifadesini kullandı.
Salgın vakalarında olayların KONTROLDEN ÇIKMASININ BELLİ BAŞLI FAKTÖRLERİNDEN BİRİ PANİKTİR. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak HASTALIĞIN YAYILIMINI KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. pic.twitter.com/ou0MRlFNij— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 17, 2020
Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda alınan tedbirler çerçevesinde Perşembe günü Meclis’i bilgilendirecek.