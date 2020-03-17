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Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlere uyulduğu takdirde hastalığın yayılımının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kovid-19'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda alınan tedbirler çerçevesinde Perşembe günü Meclis’i bilgilendirecek.

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