Sağlık Bakanı Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

4 iyi haber! Bursa ve Trabzon’dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine, Adıyaman yüksek risk seviyesini orta risk seviyesine indirdi. Kırmızı tek ilimiz var, Şanlıurfa. İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek!

Tabloda, aşılama oranı yüzde 55'in altında olan iller kırmızı, 55-65 arası turuncu, 65-75 arası sarı ve 75'den yukarısı ise mavi renkle gösteriliyor.





