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Sağlık Bakanı Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

25.08.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre aşı oranı konusunda yaptığı açıklamada, kırmızı kategoride sadece Şanlıurfa'nın kaldığını söyledi

Sağlık Bakanı Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

4 iyi haber! Bursa ve Trabzon’dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine, Adıyaman yüksek risk seviyesini orta risk seviyesine indirdi. Kırmızı tek ilimiz var, Şanlıurfa. İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek!

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Tabloda, aşılama oranı yüzde 55'in altında olan iller kırmızı, 55-65 arası turuncu, 65-75 arası sarı ve 75'den yukarısı ise mavi renkle gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Şanlıurfa Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ver gazı her zamanki gibi
hey allahım ya bu urfanın bitmez cehaleti urfada doğdum allahtan mardinliyim gerçi mardinin de cehalette urfadan sonra 2.sırada onada şükür en azından birinci değiliz
inşallah oyledir. keza HES uygulamasında Beşiktaş ve Şişli kıpkırmızı ve çok yüksek riskli diyor.. inşallah uygulama bozuktur.

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