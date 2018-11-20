HABER

Sağlık Bakanı Koca: Tıbbi ekipmanlarda neredeyse yüzde 100'e yakın dış ülkelere bağımlılığımız var

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ilaç üretimine ilişkin, "Biz ülkemizin sadece klasik kimyasal ilaçların üretildiği veya ambalajlandığı bir ülke konumunda kalmasını istemiyoruz.

ANKARA (DHA) -SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ilaç üretimine ilişkin, "Biz ülkemizin sadece klasik kimyasal ilaçların üretildiği veya ambalajlandığı bir ülke konumunda kalmasını istemiyoruz. Yeni teknolojiye sahip ilaçların ve biyolojik ürünlerin üretilebildiği, yüksek teknolojili tıbbi cihazların imal edilebildiği bir ülke olmayı hedefliyoruz. İlaçta yüzde 54 oranında, ileri teknolojiye sahip tıbbi ekipmanlarda ise neredeyse yüzde 100’e yakın dış ülkelere bağımlılığımız var. Bizim taraftan bakıldığında bu tarz bir dış bağımlılık sürdürülebilir gözükmemektedir. Bu teknolojilere sahip ülkelerle stratejik işbirliği içinde olmak istiyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Odası ve ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcilerini kabulünde teknoloji transferi ve yerlileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dünya üzerinde 3 milyon şirketi temsil eden ABD Ticaret Odası Genel Müdürü Jeniffer Miel başkanlığındaki 15 kişilik heyette; uluslararası teknoloji, ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının temsilcileri de yer aldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye jeopolitik konumu sebebiyle dünya nüfusunun neredeyse üçte birinin merkezi konumunda bulunmaktadır. Hava yolu dikkate alındığında pek çok ülkeye birkaç saatlik uçuş mesafesindedir. Deniz yolu ile Avrupa, Rusya Federasyonu bölgesi, Körfez ülkeleri, Kuzey ve Doğu Afrika’ya kolay ulaşım sağlanabilecek limanlara sahiptir. Kara yolu taşımacılığı ile Avrupa’nın tamamı ve Orta Doğu ülkelerine erişim mesafesindedir. ÜLKEMİZ BULUNDUĞU COĞRAFYANIN EN İSTİKRARLI ÜLKESİDİR Sadece lojistik nedenler dikkate alındığında bile Türkiye’nin üretim tesisleri açısından ne kadar ideal bir konuma sahip olduğu görülebilecektir. Az önce söylediğim gibi A.B.D.’nin de dahil olduğu pek çok ülkenin, Türkiye’de üretim tesisleri ve yatırımları vardır. Bu tesislerde üretilen ürünler sadece Türkiye içinde değil, bahsettiğim coğrafya içinde de tüketilmektedir. Bahsettiğim pazarlar gelişen pazarlardır ve önümüzdeki yıllarda ticaret kapasitesi daha da artacaktır. Türkiye’nin ve bahsettiğim bu ülkelerin pazarları dikkate alındığında yatırımcılar açısından çok cazip bir pazar olduğu, bu pazar içinse ülkemizin ideal bir üretim merkezi olabileceği görülecektir. Ülkemiz bulunduğu coğrafyanın en istikrarlı ülkesidir. Yakınımızdaki ülkelerin tamamı gelişme potansiyeli olan ülkelerdir ve pazarın kapasitesi de bu potansiyel sayesinde genişlemeye adaydır. YÜZDE 100'E YAKIN DIŞ ÜLKELERE BAĞIMLILIĞIMIZ VAR Sağlık endüstrileri dikkate alındığında, biz ülkemizin sadece klasik kimyasal ilaçların üretildiği veya ambalajlandığı bir ülke konumunda kalmasını istemiyoruz. Yeni teknolojiye sahip ilaçların ve biyolojik ürünlerin üretilebildiği, yüksek teknolojili tıbbi cihazların imal edilebildiği bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bu hususta yerelleşme anlamında kendimize koyduğumuz bir hedef vardır. İlaçta yüzde 54 oranında, ileri teknolojiye sahip tıbbi ekipmanlarda ise neredeyse yüzde 100’e yakın dış ülkelere bağımlılığımız var. Bizim taraftan bakıldığında bu tarz bir dış bağımlılık sürdürülebilir gözükmemektedir. Biz bu ilaçların, bu tıbbi cihazların ülkemizde üretilebilmesini hedefliyoruz. Bu yönde de bu teknolojilere sahip ülkelerle stratejik işbirliği içinde olmak istiyoruz. Stratejik işbirliği içinde, üretim tesislerinin ülkemiz sınırları içinde kurulmasını, iç pazarımızın ve civarımızdaki dış pazarların ihtiyaçlarının bu tesislerden karşılanmasını hedefliyoruz. Ancak bu üretim hatlarının sadece fason üretim yapan, mevcut bir ürünün kopyalarını üreten tesisler olmasını da istemiyoruz. Bu tesisler teknoloji transferi ile "know-how"ın aktarıldığı, Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının yapıldığı, yeni ve daha gelişmiş ürünlerin tasarlandığı ve üretildiği tesisler olmalıdır. Bu tesislerde üretilen kaliteli ve uygun maliyetli ürünlerin bahsetmiş olduğum gelişen pazarlara satılması ile her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir modelde iş ortaklığı yapmanın daha doğru olacağı inancındayım."

Zavallı hayvan can çekişti, o böyle gülümsedi!Zavallı hayvan can çekişti, o böyle gülümsedi!
Sağlık Bakanı Koca: Tıbbi ekipmanlarda neredeyse yüzde 100'e yakın dış ülkelere bağımlılığımız varSağlık Bakanı Koca: Tıbbi ekipmanlarda neredeyse yüzde 100'e yakın dış ülkelere bağımlılığımız var
Bioenerjinin faydaları nelerdir?Bioenerjinin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bioenerjinin faydaları nelerdir?

Bioenerjinin faydaları nelerdir?

Çene eklemi bozukluğu tedavisi nasıl olur? Çene eklemi bozukluğu belirtileri nelerdir? Eklem splinti ne kadar süreyle kullanılmaktadır?

Çene eklemi bozukluğu tedavisi nasıl olur? Çene eklemi bozukluğu belirtileri nelerdir? Eklem splinti ne kadar süreyle kullanılmaktadır?

Diş beyazlatma işleminde bleaching yöntemi nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatma ağrı yapar mı?

Diş beyazlatma işleminde bleaching yöntemi nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatma ağrı yapar mı?

Kepçe kulak ameliyatı nasıl olur? Kepçe kulak ameliyatı sonrası kaç günde iyileşilir?

Kepçe kulak ameliyatı nasıl olur? Kepçe kulak ameliyatı sonrası kaç günde iyileşilir?

Faset Sendromu: Kronik Bel Ağrılarının Bilinmeyen Nedeni

Faset Sendromu: Kronik Bel Ağrılarının Bilinmeyen Nedeni

Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva, ayva çekirdeği ve ayva çayı neye iyi gelir?

Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva, ayva çekirdeği ve ayva çayı neye iyi gelir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.