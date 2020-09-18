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  4. Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleye

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleye

İZMİR HABERLERİ  | 18.09.2020 19:01 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz."


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Yazal Eczanesi
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Dalgıç Eczanesi
Balcova
Sakarya Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Yeni Tuna Eczanesi
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