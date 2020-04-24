Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Wuhan'ı İstanbul

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden sonra salgına karşı alınan tedbirleri artmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın toplantısında vaka sayılarının en fazla olduğu ili İstanbul olarak açıklamıştı.

Alınan tedbirler hem İstanbul hem de Türkiye genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına tutmada fayda sağladı. Son açıklanan bilgilerle birlikte Türkiye'de koronavirüsten 2.491 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 101.790, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491 oldu.

'TÜRKİYE'NİN WUHAN'I İSTANBUL'



Bakan Koca, salgını Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na değerlendirdi. Müderrisoğlu, köşesinde Bakan Koca'nın "Türkiye'nin Vuhan'ı, İstanbul oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık" ifadelerine yer verdi.



