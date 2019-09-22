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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye, vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke olduğunu ifade ederek, helikopter ve uçakların yeterli olduğunu belirtti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminalindeki uçak ve helikopter ambulansları denetledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke olduğunu ifade ederek, helikopter ve uçakların yeterli olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminalindeki uçak ve helikopter ambulansları denetledi. Hava ambulanslarını tek tek inceleyen Koca, her birinin hacmi, uçuş kapasitesi, teknik özellikleri ve tıbbi imkânları hakkında bilgi aldı.
Sağlık Bakanlığının uçak ambulansları günlük ortalama 3-4, helikopter ambulansları ise günlük ortalama 6-7 hasta taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulanslarının mevcut durumunu görmek, tıbbi donanımlarını incelemek ve kapasite değerlendirmesi yapmak üzere Esenboğa’ya geldi. Burada bulunan tek, çift ve dört sedyeli uçakları ve beş helikopteri inceleyen Koca, yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Bakan Koca, denetim sonrası yaptığı açıklamada “Ambulans uçaklarımızı ve helikopterlerimizi yerinde görüp, varsa eksikliklerini gidermek ve hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet sağlayabileceğimizi planlamak üzere bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi. Helikopter ve uçakların yeterli olduğunu, bu ziyaretle bunu yerinde de gördüğünü belirten Bakan Koca Türkiye’nin dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke olduğunu ifade etti.
Hava ambulanslarının göreve başladığı 2008 yılından itibaren; uçak ambulanslarla toplamda 13 bin 398, helikopter ambulanslarla ise 31 bin 587 vaka taşındı. 2019 yılında ise 21 Eylül’e kadar 856 hasta uçak, bin 518 hasta helikopter ambulans ile sağlık tesislerine ulaştırıldı.

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