Sağlık Bakanı Koca: Ülkemize saldırıları, daha güçlü hale gelmemiz için fırsat görüyorum

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin son zamanlarda saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Ülkemize karşı yapılan saldırıları hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Bu durumu, hep birlikte kenetlenip daha güçlü hale gelmemiz için bir fırsat olarak görüyorum. İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı'nın bugünlerde daha çok ihtiyaç duyduğumuz milli birlik ruhunun pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bir dizi ziyaret için Van'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Koca, Van'da 16 Ağustos'ta AK Parti 6'ncı Büyük Kongresi'ne giden kadın kolları üyelerini taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiye Allah'tan rahmet diledi. Türkiye'ye yönelik saldırılara değinen Bakan Koca, "Ülkemize karşı yapılan saldırıları hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Bu durumu, hep birlikte kenetlenip daha güçlü hale gelmemiz için bir fırsat olarak görüyorum. İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı'nın bugünlerde daha çok ihtiyaç duyduğumuz milli birlik ruhunun pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bugünlerde maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu durumu bir fırsata çevirerek israftan kaçınıp, kendi üretimimiz yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.