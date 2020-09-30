Sağlık Bakanı Koca, vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Birinin ölümünü saklamaya imkan yok, 2020 yılındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı basın toplantısında Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Toplantıda koronavirüs vaka sayıları ve can kaybı ile ilgili bazı iddialara da cevap vereceğini belirten Koca, "Birinin ölümünü saklamaya imkan yok, 2020 yılındayız" diye konuştu.

Koca iddialarla ilgili olarak, "Bu iddialar sağlık çalışanlarımızın tepeden tırnağa ter döktüğü, salgınla mücadelede yerel tedbirleri devreye soktuğumuz, il il dolaşmaya başladığımız bir devrede ileri sürülüyor" dedi.

Aşının bulunmasına 2-3 ay gibi bir süre kaldığını belirten Koca, "Tünelin ucundaki ışık görünmüştür" dedi.

'Her vaka hasta değildir'

Vaka sayısı ile hasta sayısı arasındaki karışıklığa da açıklık getirmek istediğini belirten Koca, "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" dedi.

Bu gruptakilerin salgın açısından birinci derecede önemi olmadığını söyleyen Bakan şöyle devam etti: "Test sonucu pozitif çıkan her bir kişi bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Bir kısmını evde önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz. Hasta kelimesi ile testi pozitif çıkmış vakanın anlamı aynı değildir."