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Sağlık Bakanı Koca, Van'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Bakan Fahrettin Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da bir hastanede yatan hastaları ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Bakan Koca, AK Parti Van İl Başkanlığındaki bayramlaşma programının ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

Burada hastane yönetiminden, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Koca, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak üzere Ankara'ya giderken kaza yapan kadın kolları üyelerinin bulunduğu otobüsün sürücüsü Mecit Kerpiç'i ziyaret etti.

Doktorlardan, Kerpiç'in durumu hakkında bilgi alan Koca, hastanede yatan diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, bayramlarını kutladı.

Bakan Koca'ya Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de eşlik etti.

Koca, hastanedeki programının ardından kentten ayrıldı.

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