HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca Van'da Salgınla İlgili İncelemelerde Bulunuyor

Sağlık Bakanı Koca Van'da Salgınla İlgili İncelemelerde Bulunuyor

10.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde vaka sayılarında ciddi artış görülen illerden biri olan Van'da incelemelerde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca Van'da Salgınla İlgili İncelemelerde Bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde vaka sayılarında ciddi artış görülen illerden biri olan Van’a giderek incelemelerde bulunuyor.

Van’da gazetecilere kısa bir basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Koca, bölgede yapacakları incelemeler ve değerlendirmeler sonrasında gazetecilerle daha detaylı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

Koca yaptığı açıklamada “Türkiye’de son günlerde vaka sayılarında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Vakalar homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerde istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Şanlıurfa’nın da aralarında olduğu 6 ilde aldığımız tedbirlerle vaka sayılarında yüzde 30 ila 70’lere varan düşüşler gördük. Ancak Van için ne yazık ki aynı durum geçerli değil. Van mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Van’da vaka sayıları son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftada bu artış yüzde 17 düzeyinde. Yalnızca Van’da değil orta ve doğu Anadolu bölgelerimizde sıkıntılarımız oldu. Mücadelemizi sürdürüyoruz. 3 hafta öncesinden başlayan bir yoğunluk var. Van’da toplam 128 filasyon ekibi sahada tarama yapıyor. Filasyon çalışması süremizi 27 saatten 16 saate düşürdük daha da düşürmek istiyoruz. Türkiye dünyada filasyonu en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Van’da özellikle 65 yaş üstü vakaların yoğunluğuna dikkat çekti. Koca “Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hasta ve vefatların artmasına neden oluyor. Van’da 65 yaş üstünün nüfusa oranı 4,2 ancak ne yazık ki hasta oranımız yüzde 15,6. Maalesef nüfusa göre 65 yaş üstü 4 kat vaka olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Polise böyle yakalanınca cezayı yedi, tepki gösterdiPolise böyle yakalanınca cezayı yedi, tepki gösterdi
Kamyon şoförlüğünden Instagram fenomenliğine... Paraya para demiyor Kamyon şoförlüğünden Instagram fenomenliğine... Paraya para demiyor
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Büyük tepki toplamıştı! Diyanet o sözlerle ilgili harekete geçti
Sigara içmek için maskesini çıkaran vatandaş, cezaya tepki gösterdi: Manyak mısınız?
Polise böyle yakalanınca cezayı yedi, tepki gösterdi
Koronavirüsle mücadeleye böyle dikkat çekti: Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın
Bakan bir daha baktı! Böyle uyarı görülmedi
DEAŞ'LI terörist Mahmut Özden'in fedaisi yakalandı
Mahmut Özden'in 'fedaisi' yakalandı
Doktor telefonda tarif etti, Onbaşı Atalay hamile kadına doğum yaptırdı
Doktor telefonda tarif etti, doğum yaptırdı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz
Türkiye'den sert tepki: Alınan kararları tümüyle reddediyoruz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.