Sağlık Bakanı Koca Van'da Salgınla İlgili İncelemelerde Bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde vaka sayılarında ciddi artış görülen illerden biri olan Van’a giderek incelemelerde bulunuyor.

Van’da gazetecilere kısa bir basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Koca, bölgede yapacakları incelemeler ve değerlendirmeler sonrasında gazetecilerle daha detaylı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

Koca yaptığı açıklamada “Türkiye’de son günlerde vaka sayılarında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Vakalar homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerde istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Şanlıurfa’nın da aralarında olduğu 6 ilde aldığımız tedbirlerle vaka sayılarında yüzde 30 ila 70’lere varan düşüşler gördük. Ancak Van için ne yazık ki aynı durum geçerli değil. Van mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Van’da vaka sayıları son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftada bu artış yüzde 17 düzeyinde. Yalnızca Van’da değil orta ve doğu Anadolu bölgelerimizde sıkıntılarımız oldu. Mücadelemizi sürdürüyoruz. 3 hafta öncesinden başlayan bir yoğunluk var. Van’da toplam 128 filasyon ekibi sahada tarama yapıyor. Filasyon çalışması süremizi 27 saatten 16 saate düşürdük daha da düşürmek istiyoruz. Türkiye dünyada filasyonu en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Van’da özellikle 65 yaş üstü vakaların yoğunluğuna dikkat çekti. Koca “Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hasta ve vefatların artmasına neden oluyor. Van’da 65 yaş üstünün nüfusa oranı 4,2 ancak ne yazık ki hasta oranımız yüzde 15,6. Maalesef nüfusa göre 65 yaş üstü 4 kat vaka olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

