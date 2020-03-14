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Sağlık Bakanı Koca ve Emniyet'ten koronavirüs taraması bahanesiyle hırsızlık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 20:52 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca ve Emniyet'ten koronavirüs taraması bahanesiyle hırsızlık uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Corona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada da, "Virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir." denildi.

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