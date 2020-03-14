Sağlık Bakanı Koca ve Emniyet'ten koronavirüs taraması bahanesiyle hırsızlık uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Corona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada da, "Virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir." denildi.





