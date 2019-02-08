SAĞLIK BAKANI KOCA YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ / İSTANBUL(DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Fahrettin Koca, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık Bakanının hastaneye gelişi

-Yaralıları ziyaret etmesi

-Yetkililerden bilgi alması

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