Sağlık Bakanı Koca yeni haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ysPKuJNyL3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak şunları söyledi:

18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik.

Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.

18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez. pic.twitter.com/q52AsFO95v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021



