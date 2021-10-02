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Sağlık Bakanı Koca yeni haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

02.10.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını ve en çok artış yaşanan 10 ili açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca yeni haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak şunları söyledi:

18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik.

Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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