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Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:26 | Son Güncelleme

  SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Muhammet Ali'yi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Muhammet Ali'yi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elif, Enes Eser çifti yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 3 kilo 900 gram ağırlığındaki Muhammet Ali adı konulan bebeği ziyaret etti. Türkiye'de sezaryen doğumun giderek arttığını belirten Bakan Koca, "He yıl ülkemizde bir milyondan fazla doğum gerçekleşmekte ama bu doğumların önemli bir kısmı her geçen gün sezaryen doğum şeklinde olmakta şu an yüzde 54'lere çıkan özellikle kamuda özellikle geldiğimiz noktada daha stabil olan ama özel kuruluşlarda bu oranların daha da yükseldiğini görüyoruz. Sezaryen aslında bir doğum şekli değildir. Sezaryen, anne ve bebek için sağlıkla alakalı zorluk olduğu zaman yapılan cerrahi bir müdahale. Olması gereken normal doğum yani doğal dediğimiz doğum. Biz özellikle normal doğumun faydalarını, sezaryenin zorluklarını da biliyoruz. Özellikle bebek açısından, bebeklerde solunum sıkıntısının, yoğun bakıma geçişin daha fazla olduğu ve normal doğumda bu sıkıntıların daha az görüldüğü, çocuğun bağışıklık ünitesinin daha erken devreye girdiğini ve fayda görüyor olduğunu görüyoruz. Bunu gibi bir çok konuda normal doğuma teşvik sezaryen doğumla yapılan ameliyatların daha da azaltmak üzere özellikle ebelik mesleğini, gebelik ve doğum sürecinin merkezine yerleştirmek istiyoruz ve bu çerçevede özellikle ebelik ordusunu oluşturmak ve görev tanımlarını yeni dönemde genişletmek istiyoruz" dedi. Bakan Koca, iyi yıllar dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.

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