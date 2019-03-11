Sağlık Bakanı Koca Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanesinden kastımız şu; bölgesinde en son noktada sağlık hizmetinin, araştırmanın, eğitimin de yapılabilir olduğu 'hastane üssü' olmasını istiyoruz." dedi.

İnşaatı devam eden Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret eden Koca, burada ildeki devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden brifing aldı.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Koca, Zonguldak'ın son 16 yılda 18,5 milyar lira hizmet aldığını belirterek, bunun 650 milyon lirasının ise sağlık yatırımı için ayrılan kısım olduğunu söyledi.

Sağlıkta merkez ve ilçelerde 19 yatırımın devam ettiğini aktaran Koca, "2014 yılından beri sorunlu olan ama Bakanlığım döneminden sonra hızlı gündeme aldığımız ve ihalesi yapılan, yüzde 35 seviyelerine gelen inşaatımızı yerinde gördük. 420 yataklı yoğun bakım, yeni doğan bakım, yanık ve benzeri birimleriyle hizmete açıldığında özellikle üniversiteyle birlikte kullanılabilecek yapıdan bahsediyoruz. Zonguldak'ın hizmet verebilir, hastanın sevk edilmediği bir yer olmasını hedefliyoruz. Ödenek sorunu oluşturmadan, yakın takip içindeyiz." diye konuştu.