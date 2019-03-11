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Sağlık Bakanı Koca Zonguldak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (2) - "Şehir hastanesinden kastımız şu; bölgesinde en son noktada sağlık hizmetinin, araştırmanın, eğitimin de yapılabilir olduğu 'hastane üssü' olmasını istiyoruz" - "Şehir hastanelerini, fonksiyonel olarak hastanın son noktada artık sevk edilmediği hastaneler olarak konumlandırıyoruz ve her geçen gün markalaştırmak istiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanesinden kastımız şu; bölgesinde en son noktada sağlık hizmetinin, araştırmanın, eğitimin de yapılabilir olduğu 'hastane üssü' olmasını istiyoruz." dedi.

İnşaatı devam eden Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret eden Koca, burada ildeki devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden brifing aldı.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Koca, Zonguldak'ın son 16 yılda 18,5 milyar lira hizmet aldığını belirterek, bunun 650 milyon lirasının ise sağlık yatırımı için ayrılan kısım olduğunu söyledi.

Sağlıkta merkez ve ilçelerde 19 yatırımın devam ettiğini aktaran Koca, "2014 yılından beri sorunlu olan ama Bakanlığım döneminden sonra hızlı gündeme aldığımız ve ihalesi yapılan, yüzde 35 seviyelerine gelen inşaatımızı yerinde gördük. 420 yataklı yoğun bakım, yeni doğan bakım, yanık ve benzeri birimleriyle hizmete açıldığında özellikle üniversiteyle birlikte kullanılabilecek yapıdan bahsediyoruz. Zonguldak'ın hizmet verebilir, hastanın sevk edilmediği bir yer olmasını hedefliyoruz. Ödenek sorunu oluşturmadan, yakın takip içindeyiz." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinde yapılan çalışmalardan örnekler veren Koca, bu alanda dünya ölçeğinde belli bir noktaya gelindiğini vurguladı.

Bakan Koca, "Helikopter ve uçak ambulanslarımız dünyada benzeri olmadığı şekliyle 82 milyon vatandaşımıza, herhangi bir ücret vermeden hizmete devam ediyor." dedi.

Yeni dönemde özellikle sağlıkta şehir hastaneleriyle hizmeti taçlandırmak istediklerinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Şehir hastanesinden kastımız şu; bölgesinde en son noktada sağlık hizmetinin, araştırmanın, eğitimin de yapılabilir olduğu 'hastane üssü' olmasını istiyoruz. İlla kamu özel iş birliğiyle yapılıyor olması gerekli bir şeylerdir. Şehir hastanelerini, fonksiyonel olarak hastanın son noktada artık sevk edilmediği hastaneler olarak konumlandırıyoruz ve her geçen gün markalaştırmak istiyoruz. Bu çerçevede bakıldığında üniversite ile iş birliğinde içinde olan ve hastanın sevk edilmediği, branş, ileri teknoloji ve nitelikli insan gücünün eksik olmadığı yapı; şehir hastanesi olarak adlandırılacaktır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından esnaf ziyaretinde bulundu ve çocuklara oyuncak hediye etti.

(Bitti)

Sağlık Bakanı Koca Zonguldak'ta

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (2) - "Şehir hastanesinden kastımız şu; bölgesinde en son noktada sağlık hizmetinin, araştırmanın, eğitimin de yapılabilir olduğu 'hastane üssü' olmasını istiyoruz" - "Şehir hastanelerini, fonksiyonel olarak hastanın son no

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta
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Anahtar Kelimeler:
erdoğan bektaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret Zonguldak

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