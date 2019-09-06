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Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi Şahin'e ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Bakan Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'i Bakanlığın bir süre önce Valiliğe devrettiği binadaki yeni makamında ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'i Sıhhiye'deki yeni Valilik binasında ziyaret etti.

Ankara Valiliğinin Sıhhiye'deki eski Sağlık Bakanlığı binasına taşınmasının ardından Vali Vasip Şahin'in ilk ziyaretçilerinden biri Sağlık Bakanı Koca oldu.

Valiliğe gelişinde ilk olarak Şeref Defteri'ni imzalayan Koca, daha sonra Vali Şahin ile makamında bir süre sohbet etti.

Koca, kısa bir süre önce Sıhhiye’ye taşınan Valiliğin yeni binasının hayırlı olmasını diledi. Şahin de Sağlık Bakanı'nı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Koca’ya ziyareti için teşekkür etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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