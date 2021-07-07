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Sağlık Bakanı Koca'dan Aşı Açıklaması

07.07.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Corona virüsü salgınına karşı mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek" dedi

Sağlık Bakanı Koca'dan Aşı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Corona virüsü salgınına karşı mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, üçüncü doz aşıyı, sağlık çalışanlarının ve 50 yaş üstü bireylerin olabileceğini söyledi.

Corona virüsü salgınının "gündemden çıkmaya başladığını" söyleyen Bakan Koca, "Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek" dedi. Ülke genelinde bu hedef üzerinde yoğunlaşıldığını söyleyen Bakan, "Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş kutlu bir Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı bilgiye göre bazı illerde aşılama oranı hedeflenen düzeyde seyrederken, bazı iller bu hususta geriden takip ediyor. Koca, aşılamada yavaş ilerlenen bölgelerle ilgili olarak, "Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız" dedi.

Virüsün yeni varyantlarıyla ilgili haberlerin gündemde kalmaya devam edeceğine de vurgu yapan Koca, bu durumun "umutsuzluğa" neden olmaması gerektiğini savundu.

Corona virüsü enfeksiyonu geçirenlerin, hastalığı atlatlarından 3 ay sonra aşı olabileceklerini hatırlatan Bakan Koca ayrıca üçüncü doz aşıyı sağlık çalışanlarıyla birlikte 50 yaş üstü herkesin olabileceğinin de altını çizdi.

Bilim Kurulu'nda görüşülen konulardan biri de aşı sertifikası oldu. Koca'nın açıklamalarına göre, hastalığı atlattıktan sonra tek doz aşı olanlar dahil 2 ya da 3 doz aşı olmuş herkes virüse karşı yeterli bağışıklık kazanmış olarak nitelendirildiğinden sertifika sistemine dahil edilecek. "Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kağıtlarda tutulmaktayken ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarımızda kayıt altındadır" şeklinde konuşan Koca, ülkeler arası aşı sertifikası programıyla ilgili görüşmelerin de devam ettiğini söyledi.

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