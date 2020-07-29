Sağlık Bakanı Koca'dan bayram uyarıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kurban Bayramı'ndaki tedbirler, test kitlerinin güvenilirliği, ikinci dalganın gelip gelmeyeceği, bağışıklığın halk içindeki yaygınlığı, okulların öngörülen tarihte açılıp açılmayacağı gibi konularda bilgi verdi. Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşlara hayvan satış alanlarında kısa süreli kalınmasını, kurbanlık alışverişlerinin belediyelerin tahsis ettiği ve denetlediği merkezlerden yapılmasını, müşteriler ile satıcıların el sıkışmamasını, 65 yaş üstü ve kronik hastaların kurban kesim alanlarında bulunmamasını, kurbanların belediye kesim alanlarında ve mümkün olduğunca az katılımla gerçekleşmesini, maske ve sosyal mesafeye kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Telefonla bayramlaşma tavsiyesi Bakan Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'na dair rakamları da hatırlatarak, o zaman olduğu gibi bu bayram sonrasında da günlük vaka sayısının az olmasını dilediklerini belirtti. Bakan, Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamalarla 10 gün sonrasındaki vaka sayısında yüzde 15'lik azalma kaydedildiğini belirtti.

Bayram namazları için de abdestin kesinlikle evde alınması gerektiğine vurgu yapan Bakan Koca, ayrıca herkesin kendi seccadesini getirerek camide namaz kılması gerektiğini söyledi. 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanların kurban yerleri gibi camilerdeki bayram namazından da uzak durması gerektiğini vurgulayan Koca, mezar ziyaretlerinin de arefe ve bayram sonrasına ertelenmesini, bayramlaşmaların da mümkün olduğunca telefonla yapılması gerektiğini söyledi. Koca ayrıca, "El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz" diye konuştu. Koca, Bilim Kurulu'nda 65 yaş üstüne yönelik kısıtlamaların bayram sonrası erken bir dönemde kaldırılmasına ilişkin bir yaklaşım olduğunu da söyledi. Birinci dalga sürüyor Dünyada ikinci dalgaya geçiş tartışlırken Türkiye'de hala birinci dalganın etkisinin sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve İzmir'in pikini tamamladığını, Orta ve Doğu Anadolu'daki pek çok kentte ise pikin yeni başladığını söyledi.