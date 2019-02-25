Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kırgın seçmenlere çağrıda bulunarak, ''Bu süreçte meclis üyeliği ve benzeri yaklaşımlarla küsenlerimiz olmuştur. Hepimizin gönlünden geçen olmamış olabilir. Büyük resme bakıp, bugün için bu kırgınlıkları bir kenara atıp, sandığa gitmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Oyumuzu kutsal bilmeli ve sorumluluğumuz gereğini mutlaka yapmalıyız" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, bugün bir dizi ziyaret ve açılış törenine katılmak için memleketi Konya'ya geldi. Bakan Koca ilk olarak baba ocağı Kulu ilçesini ziyaret etti. Burada AK Parti Kulu İlçe Başkanlığı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Koca, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seçimlerde herkesin sandığa giderek oy kullanmasını isteyerek, şunları söyledi:

"31 Mart son derece önemli. 31 Mart yeni dönemde 4,5 yıllık icraatın başlayacağı bir dönem olacak. Bu dönemde 4,5 yıllık iktidarın gücüne güç katacak bir seçim olacak. Bu süreçte meclis üyeliği ve benzeri yaklaşımlarla küsenlerimiz olmuştur. Hepimizin gönlünden geçen olmamış olabilir. Büyük resme bakıp, bugün için bu kırgınlıkları bir kenara atıp, sandığa gitmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Oyumuzu kutsal bilmeli ve sorumluluğumuz gereğini mutlaka yapmalıyız.''