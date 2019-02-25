Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz (2)

''Milletimizin güvenini aldıktan sonra 4,5 yıla yakın kesintisiz bir sürede icraat dönemiyle, başta sağlık olmak üzere, her alanda Türkiye’nin yıldızını parlatacağız. Sağlıkta nihai vizyonumuz; tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık sistemine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır. Sağlıkta önümüzdeki dönemde önce, insan kaynakları başta olmak üzere; ihtiyaçlarımızı hızla gidermeye çalışacağız. İl il çalışmalarımızı yapıyoruz. İllerimizin sağlık tesislerini modernize ediyoruz. Hekim ve sağlık personeli ihtiyacını inşallah önümüzdeki dönemde büyük ölçüde de gidermiş olacağız."

'İLACIMIZI, TIBBİ CİHAZLARIMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ'

İlaç ve tıbbi cihazlarda dışa bağımlılıktan kurtulma eşiğine doğru hızla ilerlendiğini vurgulayan Bakan Koca, "Sağlıkta bugün Türkiye'nin dört bir yanından, geleceğin Türkiye'si demiyorum, geleceğin dünyasının en gelişmiş, en donanımlı, en ileri teknolojiyle donatılmış hastaneleri yükseliyor. Sağlıkta Türkiye'yi küresel güce taşıyacak milli kalkınma hamlelerimiz var. İlacımızı, tıbbi cihazımızı kendimiz üreteceğiz. Dışa bağımlılıktan kurtulma eşiğine doğru hızla ilerliyoruz. Sağlık teknolojilerinde, sağlık hizmetlerinde, kendi markalarımızla dünyaya açılacağız. Bu yolculukta sizlerin, milletimizin fedakârlıklarıyla önemli mesafeler aldık. Bağımsız bir Türkiye için bağımsız bir ekonomi gerekiyor. Milli kalkınma hamleleri ile her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olursak, ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir aksi girişim istikrarımıza zarar veremez" dedi.

'STRATEJİK ORTAKLARIMIZ BİLE YER YER FIRSATÇILIK YAPIYOR

Türkiye'nin stratejik ortaklarının bile zaman zaman fırsatçılık yaptığına da dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu coğrafya sorumluluklarımızın fazla olduğu, özellikle küresel ve emperyal dünyanın bölgede emellerinin olduğu, istikrarımızı bozmak için, birlik ve beraberliğimizi bozmak için yoğun bir gayret içinde oldukları, stratejik ortaklarımızın bile yer yer fırsatçılık içinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Büyük resme bakıp bu anlamda sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. O nedenle 31 Mart sadece mahalli bir seçim değil, sadece belediye başkanı seçmiyorsunuz. Özellikle bu coğrafyaya gönlünü bağlamış olanlara da, siz buradan ses vermiş oluyorsunuz" diye konuştu.

