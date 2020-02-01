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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 08:10 | Son Güncelleme

"Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

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