Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Nedret Emiroğlu'na tam destek

CENEVRE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörlüğüne aday olan Dr. Nedret Emiroğlu'nun küresel sağlıkta uzun ve saygın bir kariyere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli görevi yürütmek için gerekli olan bütün özelliklere haizdir." dedi.

Bakan Koca, 72. Dünya Sağlık Asamblesi ve Emiroğlu'nun adaylığı vesilesiyle, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ile birlikte Daimi Temsilcilik konutunda resepsiyon verdi.

Fahrettin Koca, Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, birçok ülkeden büyükelçi, yabancı misyon şefleri ve Cenevre'de görev yapan İsviçreli hekimlerin de katıldığı resepsiyonda, katılımcılardan DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğüne aday olan Dr. Emiroğlu için destek istedi.

Eylül ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Koca, "Hedefimiz daha sağlıklı, daha refah toplumlar oluşturabilmektir. Bu hedef doğrultusunda ise daha güçlü bir DSÖ'ye ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Hepimizin gayesi de daha güçlü DSÖ, daha sağlıklı toplumlardır." dedi.