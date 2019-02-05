Sağlık Bakanı Koca'dan fiyat güncellemesi yapılan ilaçlara ilişkin açıklama (1) 

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca fiyat güncellemesi yapılan ilaçlara ilişkin açıklama yaptı. Koca, "İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır" dedi.

