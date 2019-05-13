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Sağlık Bakanı Koca’dan Hemşireler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 22:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu yıl Hemşireler Günü, Anneler Günü ile aynı tarihe denk gelmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu yıl Hemşireler Günü, Anneler Günü ile aynı tarihe denk gelmiştir. Son yıllarda çok sayıda erkek hemşiremiz yetişip göreve başlasa da hemşirelik içinde barındırdığı şefkat ile annelikle çok benzerlik göstermektedir” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hemşireler ve Ebeler Günü dolayısıyla bir video yayınladı. Sağlık ordusu olarak tüm toplumun sağlıklı hayat tarzını benimsediği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmayı hedeflediklerini belirten Bakan Koca, sağlık hizmetine erişimin temini için gerekli olan güçlü ve dayanıklı sağlık sisteminin kilit taşının ise sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Koca, “Hemşire ve ebeler sistemimizin asli unsurlarındandır, bizim de kendilerini yerleştirdiğimiz yer buna uygun olmalıdır. Sağlık Bakanlığı olarak ebe ve hemşirelerimizin eğitim seviyelerini yükseltmek için teşvikler uyguladık, ön lisans ve lisans tamamlamalarını destekleyerek bu her iki mesleğin de lise seviyesinde değil, lisans seviyesinde eğitim almış personelimizle icrasını hedefledik. Son yıllarda geldiğimiz nokta bu konuda önemli bir yere ulaştığımıza işaret etmektedir” dedi.
Yayınlanan videoda hemşire ve ebelerin sağlık sisteminin her basamağında yer aldığını vurgulayan Bakan Koca, hemşire ve ebelerin sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yükü sırtlanarak başta aşılama, gebe ve bebek takipleri olmak üzere büyük başarılara imza attıklarını kaydetti. Hastanelerde hastalara şefkat eliyle dokunan, tedavilerini uygulayıp aralıksız takip eden hemşirelerin, anne adaylarının sancılı anlarında ve yeni doğan bebeklerin ilk nefeslerinde sanki kendileriymiş gibi mutlu olan ebelerin olduğunu ifade eden Koca, “Bu yıl Hemşireler Günü, Anneler Günü ile aynı tarihe denk gelmiştir. Son yıllarda çok sayıda erkek hemşiremiz yetişip göreve başlasa da hemşirelik içinde barındırdığı şefkat ile annelikle çok benzerlik göstermektedir. Bugün vesilesi ile Hemşireler ve Ebeler Günü’nü tebrik ediyor, annelerimiz ve bir gün anne olacak tüm hanımefendilerin de Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

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