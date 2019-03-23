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Sağlık Bakanı Koca’dan Hepatit B ve Polio açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bizim ne Hepatit B ne de Polio aşılarında herhangi bir sorunumuz yok" dedi.Gaziantep’te çeşitli incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret ederek kentteki sağlık yatırımları ile ilgili brifing aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bizim ne Hepatit B ne de Polio aşılarında herhangi bir sorunumuz yok" dedi.
Gaziantep’te çeşitli incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret ederek kentteki sağlık yatırımları ile ilgili brifing aldı. Ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye’de aşı konusunda sıkıntı olmadığını, aşıda millileşme ve yerlileşme konusunda önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

"Hepatit B ve Polio’da sıkıntı yok"
Gaziantep Valiliği ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Hepatit B ile ilgili biz geçen hafta toplam Türkiye geneline 300 bine yakın dozu teslim ettik. Ayrıca 550 bine yakın da Polio aşısını dağıttık. Dolayısıyla bu anlamda ne Hepatit B ne de Polio aşılarında herhangi bir sorun yok. Bu konuda bir sorun yaşanmıyor, yaşanmayacak ve yaşatmayacağız" şeklinde konuştu.

"Aşıda yerlileşme ve millileşme çerçevesinde çalışmalar devam ediyor"
Aşı ile ilgili millileşme ve yerlileşme noktasında önemli çalışmaların yapıldığını açıklayan Bakan Koca, "Aşı ile ilgili ben geçenlerde de söylemiştim önümüzdeki dönemde özellikle aşıda yerlileşme ve millileşme çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki beş yıllık süreçte yüzde yüz dışarıya bağımlı olduğumuz aşıyı yerleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kuduz ve benzeri antiserumları da yerlileştireceğiz"
Özellikle kuduz ve benzeri aşılar için de yerlileşme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Koca, "Önümüzdeki bir yıl içinde özellikle kuduz ve benzeri antiserumlarını da yerlileştirme yani ruhsatını verme sürecini başlattık. Ben bundan sonraki süreçte özellikle yurt dışında hem Küba olsun hem de Kore olsun bu gibi 1-2 merkezle yakın ilişki içindeyiz. Özellikle teknoloji transferi ve Ar-Ge boyutunda önümüzdeki dönemde aşıyı yerlileştirme noktasında kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.
Bakan Koca, konuşmasının devamında ise Gaziantep’teki sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

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