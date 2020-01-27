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Sağlık Bakanı Koca’dan korona virüs açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 23:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle ilgili, "Bizden net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının altını özellikle çizmek istiyorum" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaralı vatandaşları ziyaret ederken, korona virüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca’dan korona virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle ilgili, "Bizden net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının altını özellikle çizmek istiyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaralı vatandaşları ziyaret ederken, korona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, şu ana kadar kesin, korona virüs tanısı alan hiçbir hasta olmadığını söyledi. Şüpheli olan hasta olduğunu belirten Bakan Koca, “Denizli’de olmuştu, Nevşehir’de olmuştu. İzmir’de aynı şekilde bir vakamız vardı, Konya’da olmuştu. Bu vakamız da ağırlıklı olarak H1, N1, pozitif olarak sonuçlandı. Dolayısıyla daha önce Aksaray dışında diğer illerde şüpheli olarak görülen vakalarımızdan hiç birisinin korona virüsünün olmadığını söylemek istiyorum. Aksaray’daki olayda ise 9 kişilik bir kafile ile birlikte tur operatörü ve şoförü olmak üzere 12 kişilik ama bu 12 kişiden 1 kişinin ateş, bulantı ve ishal yapılmasıyla ve Çin’den bir hafta önce gelmiş olmalarıyla arkadaşlar şüphelendi. Aksaray’dan gönderilen numunenin daha sonuçları çıkmadı. Ama vakanın şuan korona virüs denme durumunun olmadığını ve özellikle daha çok Çin’den gelen klinik olarak ishal ve ateş yakılması olduğu için erken dönemde takip edilip genel durumunun iyi olduğunu, her hangi bir sağlık probleminin de olmadığını özellikle söylemek istiyorum” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca’dan korona virüs açıklaması

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