Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüse ilişkin Salı akşamı bir açıklama yaptı. Pazartesi akşamı Aksaray'da dokuzu Çinli ve üçü Türk olmak üzere 12 kişinin tedbir amaçlı müşahede altına alınmasının ardından söz konusu kişilerde koronavirüs tespit edilmediğini belirtti.

Bakan, "Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor" dedi. Sağlık Bakanı Koca, virüse karşı alınan önlemleri de anlattı.

Havalimanlarındaki termal kameralar aracılığıyla yapılan taramalarda henüz şüpheli bir yolcu tespit edilmediğini kaydeden Bakan, hiçbir yolcuda ateş tespit edilmediğini "çok net" şekilde ifade edebileceğini aktardı.

Koca aynı zamanda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi ve bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu oluşturulduğunu aktardı. Bakan, tüm tedbirlerin alındığını belirterek "Vatandaşlarımız endişe etmesin" diye konuştu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Çin, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Pazartesi itibariyle 106'ya çıktığını duyurdu.

Virüs, Avrupa'da Fransa'dan sonra Almanya'da da tespit edildi. Almanya'da ilk vaka Bavyera eyaletinde tespit edildi. Bavyera Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Starnberg bölgesinden bir kişiye virüs bulaştığının saptandığı belirtildi. Hastanın "klinik olarak" iyi durumda olduğu ve müşahede altında bulundurulduğu kaydedildi.

DW, GA/HS

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