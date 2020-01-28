HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki koronavirüs şüphesi üzerine yaptığı açıklamada, gerekli önlemlerin alındığını ve vatandaşların "endişe etmemesi" gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüse ilişkin Salı akşamı bir açıklama yaptı. Pazartesi akşamı Aksaray'da dokuzu Çinli ve üçü Türk olmak üzere 12 kişinin tedbir amaçlı müşahede altına alınmasının ardından söz konusu kişilerde koronavirüs tespit edilmediğini belirtti.

Bakan, "Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor" dedi. Sağlık Bakanı Koca, virüse karşı alınan önlemleri de anlattı.

Havalimanlarındaki termal kameralar aracılığıyla yapılan taramalarda henüz şüpheli bir yolcu tespit edilmediğini kaydeden Bakan, hiçbir yolcuda ateş tespit edilmediğini "çok net" şekilde ifade edebileceğini aktardı.

Koca aynı zamanda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi ve bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu oluşturulduğunu aktardı. Bakan, tüm tedbirlerin alındığını belirterek "Vatandaşlarımız endişe etmesin" diye konuştu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Çin, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Pazartesi itibariyle 106'ya çıktığını duyurdu.

Virüs, Avrupa'da Fransa'dan sonra Almanya'da da tespit edildi. Almanya'da ilk vaka Bavyera eyaletinde tespit edildi. Bavyera Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Starnberg bölgesinden bir kişiye virüs bulaştığının saptandığı belirtildi. Hastanın "klinik olarak" iyi durumda olduğu ve müşahede altında bulundurulduğu kaydedildi.

DW, GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!
İğdenin şaşırtan faydalarıİğdenin şaşırtan faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson! Hackleme girişiminin arkasından yine Prens Selman çıktı

Prens Selman uslanmıyor! Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson

Bolu’da alev alev yanan kafeterya küle döndü

Kafeterya alev topuna döndü! Bolu'da korkutan yangın

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması! 'Sarı faya dikkat'

İstanbul depreminde en fazla hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe risk haritası!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Bilim insanları, Elazığ'daki 6.8'lik depremde yüzey kırığı oluşmadığını saptadı

Elazığ depreminde yüzey kırığı oluştu mu? Bilim insanları açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.